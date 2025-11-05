Talentovaný volejbalista prehral boj o život. Odpojili ho z prístrojov

BRATISLAVA. Jeden z najvýraznejších talentov iránskeho volejbalu a kľúčový člen národného tímu Saber Kazemi zomrel vo veku 26 rokov.
Minulý mesiac v Katare utrpel mozgovú smrť po incidente v bazéne. Neskôr ho previezli do Iránu, kde lekári pokračoval v starostlivosti a kde mu minulý týždeň potvrdili jeho mozgovú smrť.
Úmrtie prišlo v čase, keď iránsky volejbalový tím pokračuje v budovaní svojho medzinárodného profilu, pričom Kazemi zohral v tomto procese ústrednú úlohu.
Iránska volejbalová federácia v oficiálnom vyhlásení potvrdila Kazemiho smrť a vyjadrila sústrasť jeho rodine a fanúšikom: "Oddanosť, talent a športové správanie Sabera Kazemiho sa navždy zapíšu do histórie iránskeho volejbalu."
"Saber vošiel do vody, chytil sa schodíkov a nohou chcel skontrolovať teplotu vody, ako to robíme všetci. V tom momente vykríkol a spadol. Potom prišli záchranári, ktorí vykonali resuscitáciu. Približne 38 minút bol periodicky bez pulzu, čo viedlo k poškodeniu mozgu, pretože prísun kyslíka do mozgu nebol možný.
Po tejto nešťastnej udalosti sme prestali trénovať a denne sme boli s ním v nemocnici. Ťažko sa mi o tom hovorí. Čakali sme na nejaký zázrak, ale hneď prvý deň nám lekári povedali, že je to nemožná misia," opísal nešťastnú príhodu spoluhráč z klubu Al Rayyan Miloš Stevanovič.
Okolo tragickej udalosti je veľa nejasností, pretože bezpečnostné kamery vtedy nefungovali. Z piatka 17. októbra tak nie je veľa podrobností okrem opisu svedkov. Zrejme mal Kazemiho zasiahnuť elektrický prúd pri vstupe do bazéna, no to sa nepotvrdilo.
V umelom spánku ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dýchanie mu zabezpečovali prístroje. Lekári však potvrdili úplné a nezvratné zastavenie všetkých mozgových aktivít a rozhodli sa pre jeho odpojenie.
Kazemi sa narodil v roku 1998. Pred štyrmi rokmi vyhral s Iránom majstrovstvá Ázie a bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča podujatia aj majstrovstiev Ázie klubov. Získal aj dve zlaté medaily z Ázijských hier v rokoch 2018 a 2022.