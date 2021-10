Pre toto robíme šport, malo to gule. Slovenský majster potrápil favorita

Bol to zápas, na ktorý budú hráči i fanúšikovia aktuálneho slovenského majstra ešte dlho spomínať.

„Aký bol na to kurz?“, neveriacky sa spýtal na tribúne jeden z fanúšikov.

V prvom sete Komárňania predviedli skvelý výkon, kým hostia sa trápili so servisom – pokazili až sedem podaní, kým domáci v tejto fáze stretnutia iba dve. Aj vďaka tomu vyhralo Komárno prvý set 25:22.

„V prvom sete sme dokázali dominovať od začiatku do konca. Hrali sme dobre, ale to aj súper. Sú to svetoví hráči,“ uznanlivo poznamenal Balázs Forró, jeden zo štyroch odchovancov na 14-člennej súpiske Komárna.

Keď začal hrávať, jeho cieľom bolo presadiť sa v extralige. Neskôr túžil po majstrovskom titule. Aj tento sen sa mu splnil.

„Na to, že raz budem hrať v Lige majstrov, som si ani nepomyslel. Veľmi si túto možnosť vážim. Je to obrovská vec,“ dodal 22-ročný blokár.