Favoritmi sú bratislavské tímy. Ciele sú najvyššie, vraví smečiarka Slovana

BRATISLAVA. Nová sezóna volejbalovej Niké Extraligy žien odštartuje v sobotu 11. októbra. Triumf v lige aj pohári chcú pod novou identitou obhájiť volejbalistky VK Slovan Bratislava.
Smečiarka „belasých“ Romana Hudecová na predsezónnej tlačovej konferencii povedala, že ambície tímu sú opäť najvyššie.
V 34. ročníku najvyššej slovenskej ženskej súťaže figuruje opäť 10 tímov, akurát Liptovský Hrádok nahradil Komárno a namiesto VK Prešov sa medzi elitou predstaví ŠK ELBA Prešov.
„Veľmi sa teším, že sa podarilo zachovať tradíciu ženskej extraligy na východe Slovenska, síce pod iným subjektom, ale sme radi, že ženský volejbal v Prešove pokračuje. Teším sa aj, že sa extraligový volejbal vracia aj na Liptov.
Posledná účasť bola ešte v sezóne 1993/94, vtedy iný subjekt, nie ŠKM Liptovský Hrádok, dosiahol tretie miesto. Máme zatiaľ až sedemnásť legionárok a štyroch zahraničných trénerov,“ uviedol Filip Moravčík, riaditeľ IT a manažér súťaží.
Titul obhajuje Slovan
Základná časť začne 11. októbra 2025 a vyvrcholí 14. marca 2026, pričom nadstavbová časť sa odohrá len jednokolovo.
Play off odštartuje 21. marca a majsterky spoznáme najneskôr 2. mája. Uplynulá finálová séria priniesla dramatický päťzápasový boj, v ktorom napokon nad mestským rivalom zvíťazili 3:2 na zápasy hráčky VKP FTVŠ UK Bratislava, súčasného VK Slovan Bratislava.
Ukončili tak sériu piatich triumfov susednej Slávie Kooperativa EUBA, ktorá má na konte až 22 extraligových titulov.
„Určite je tlak na nás väčší, keďže minulú sezónu sme vyhrali titul v extralige aj pohár, lebo oveľa náročnejšie sa obhajuje. Naše ciele sú úplne najvyššie a verím, že táto sezóna bude pre nás úspešná.
Výhodou je, že máme v tíme viaceré reprezentantky, ktoré môžu zúročiť svoje skúsenosti z národného tímu,“ povedala Romana Hudecová, volejbalistka Slovana a najužitočnejšia hráčka minulej edície extraligy.
Majsterky chce v boji o titul opäť vyzvať druhý tím z hlavného mesta. „Druhé miesto nám dáva väčšiu motiváciu do ďalšej práce. Určite sa všetky tešíme na sezónu a myslím si, že budeme mať čo ukázať.
Už na všetky prípravné zápasy sme sa tešili a nemôžeme sa dočkať soboty. Určite nám minuloročné finále ukázalo, že musíme počítať so Slovanom, ale bude viac tých tímov, či už Nitra a ja som zvedavá aj na nové tímy,“ reagovala Michaela Kánová, smečiarka Slávie.
Bude platiť limit
V extralige bude platiť limit maximálne troch zahraničných hráčok tímu na palubovke v jednom momente, na zápasovej súpiske ich družstvá môžu mať viac.
„Jeden problém je status profesionálnych volejbalistiek a volejbalistov v lige, odchod mladých hráčov a hráčok do zahraničných klubov a ich náhrada. Viaceré kluby sa vydali cestou náhrady slovenských hráčok najmä v ženskej zložke.
Momentálne máme limit troch cudziniek na ihrisku, aj keď Slovan ich má v ženskej zložke päť, takže bude musieť strážiť ich obtáčanie.
Pokiaľ majú legionári a legionárky štandardnú kvalitu, tak aspoň zafixujú úroveň,“ vyjadril sa Marek Rojko, prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Tri slovenské tímy sa na prelome októbra a novembra predstavia v kvalifikácii európskeho Challenge Cup-u.
Do súťaže sa prihlásili VA UNIZA Žilina, VK Pirane Brusno a VK Slovan Bratislava. Žilinčanky si zahrajú európsku súťaž po šestnástich rokoch, v uplynulej sezóne obsadili v lige tretiu priečku a v kvalifikácii budú v dvojzápase čeliť dánskemu Holte IF.
Siedme Brusno po ročnej pauze opäť využilo nezáujem ostatných tímov prihlásiť sa do európskej súťaže, v ktorej vyzve nórskeho súpera TIF Viking Bergen. Slovanistky sa stretnú so španielskym Fundacion Cajasol Andalucia.
Chýbať nebude ani Slovenský pohár, ktorý v minulej sezóne taktiež ovládli hráčky VKP, v súčasnosti Slovana.
Prvé štvrťfinálové zápasy sú na programe 22. októbra a následne prídu na rad odvety. Pohárová súťaž vyvrcholí 8. februára v Leviciach, kde odohrajú finále v jeden deň muži aj ženy.
Program 1. kola Niké Extraligy žien 2025/2026
11. októbra, 16.00 h: Volley project UKF Nitra – Kooperativa Slávia EUBA
11. októbra, 16.00 h: ŠKM Liptovský Hrádok - VK Slovan Bratislava
11. októbra, 17.00 h: ŠK ELBA Prešov - VK Nové Mesto nad Váhom
11. októbra, 18.00 h: ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava
11. októbra, 18.00 h: VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina