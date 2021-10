Vojna Youtuberov nebude, Slovák Exploited zo zápasu odstúpil

Práve odkladanie zápasu v kombinácii s dlhou a náročnou prípravou si nakoniec vyžiadali svoju daň. Exploited zo súboja odstúpil.

Takýto scenár nám promotér Ondřej Novotný naznačil ešte v priebehu septembra. „Je to problém na strane Expla. Priznám sa, je to pre nás trochu sklamanie, ale chápem ho a nebudem ho kritizovať. Nikto nevedel, že príde Covid a bude to takto dlhé.

(Novotného vyjadrenie k zápasu youtuberov začína v čase 17:20)