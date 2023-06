Z našich medailí sa tešia aj vojaci na fronte, tvrdí ukrajinských novinár

Sú to veľmi dôležité hry pre nás. Na Ukrajine zažívame veľmi ťažké časy, naši ľudia bojujú vo vojne. V každej ukrajinskej rodine je otec, brat, matka, sestra, sused, krstný otec, proste niekto, kto bojuje. Je to spoločná tragédia pre celú našu krajinu. V tejto situácii každá dobrá správa o víťazstve nám dodá radosť a silu.

Máme veľa športovcov z oblasti Donbasu, Charkova a Záporožia, ktorí sa museli presunúť niekam v rámci Ukrajiny, alebo aj do zahraničia, aby mohli súťažiť, lebo v ich mestách to nebolo možné.

Koľko vašich športovcov žije teraz v zahraničí a koľkí sa pripravujú doma?

Asi tak päťdesiat na päťdesiat, u niektorých sa to aj mení. Naše akvabely sa pred vojnou pripravovali v Charkove, ale ich plaváreň bola poškodená počas bombardovaní. Odišli teda do zahraničia, no potom sa vrátili do Ukrajiny a celú zimu strávili v Kyjeve. Pred začiatkom sezóny sa potom zase presunuli do zahraničia.

Podobné to aj s naším národným futbalovým tímom, ktorý si našiel prechodný domov u vás, v Trnave. Pred štartom Európskych hier práve tam hrali v kvalifikácii EURO 2024 s Maltou.