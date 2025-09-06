Paňkovej to na pódium vo finále nevyšlo. V celkovom poradí skončila na fantastickom mieste

SP vo vodnom slalome 2025 - Augsburg
Finále C1 žien:
1.
Kimberley Woodsová
Veľká Británia
115,92 s
2.
Ana Satilová
Brazília
+ 2,24 s
3.
Doriane Delassusová
Francúzsko
+ 5,90 s
4.
Marta Bertoncelliová
Taliansko
+ 6,06 s
5.
Elena Liliková
Nemecko
+ 9,25 s
6.
Zuzana Paňková
Slovensko
+ 10,01 s
AUGSBURG. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila druhé miesto v konečnom poradí Svetového pohára v disciplíne C1.
Na finálovom podujatí v nemeckom Augsburgu sa vo finále umiestnila na 6. priečke, na víťazku pretekov i hodnotenia SP Kimberley Woodsovú z Veľkej Británie stratila 10,01 sekundy.
Dvadsaťročná Paňková mala šancu na celkový triumf, pred finále bola v hodnotení tretia.
Vo finále išla čistú jazdu v dobrom rytme, na jednej z posledných brán však stratila niekoľko sekúnd a čakala, ako dopadnú jej súperky.
Finále nevyšlo Talianke Elene Borghiovej či Evy Leibfarthovej z USA, no Woodsová predviedla bezchybný výkon a uchmatla si celkové víťazstvo.
„Bola som celkom prekvapená, že mi to tak vydržalo do 23-ky, lebo už v 15-ke som veľmi necítila silu v rukách. Ale som celkom spokojná, ten vrch bol dobrý.
Bolo to štvrté finále a aj keď posledná jazda trošku pobolela, som veľmi rada za túto sezónu,“ uviedla Paňková v rozhovore pre televíziu JOJ Šport.
Konečné poradie Svetového pohára v C1
1.
Kimberly Woodsová
Veľká Británia
264 b
2.
Zuzana Paňková
Slovensko
231 b
3.
Marta Bertoncelliová
Taliansko
223 b
4.
Evy Leibfarthová
USA
214 b
5.
Miren Lazkanová
Španielsko
210 b
6.
Angele Hugová
Francúzsko
184 b
17.
Emanuela Luknárová
Slovensko
151 b
25.
Soňa Stanovská
Slovensko
112 b