Paňkovej to na pódium vo finále nevyšlo. V celkovom poradí skončila na fantastickom mieste

Zuzana Paňková
Zuzana Paňková (Autor: TASR)
TASR|6. sep 2025 o 17:20
Dvadsaťročná Paňková mala šancu na celkový triumf.

SP vo vodnom slalome 2025 - Augsburg

Finále C1 žien:

1.

Kimberley Woodsová

Veľká Británia

115,92 s

2.

Ana Satilová

Brazília

+ 2,24 s

3.

Doriane Delassusová

Francúzsko

+ 5,90 s

4.

Marta Bertoncelliová

Taliansko

+ 6,06 s

5.

Elena Liliková

Nemecko

+ 9,25 s

6.

Zuzana Paňková

Slovensko

+ 10,01 s

AUGSBURG. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila druhé miesto v konečnom poradí Svetového pohára v disciplíne C1.

Na finálovom podujatí v nemeckom Augsburgu sa vo finále umiestnila na 6. priečke, na víťazku pretekov i hodnotenia SP Kimberley Woodsovú z Veľkej Británie stratila 10,01 sekundy.

Dvadsaťročná Paňková mala šancu na celkový triumf, pred finále bola v hodnotení tretia.

Vo finále išla čistú jazdu v dobrom rytme, na jednej z posledných brán však stratila niekoľko sekúnd a čakala, ako dopadnú jej súperky.

Finále nevyšlo Talianke Elene Borghiovej či Evy Leibfarthovej z USA, no Woodsová predviedla bezchybný výkon a uchmatla si celkové víťazstvo.

„Bola som celkom prekvapená, že mi to tak vydržalo do 23-ky, lebo už v 15-ke som veľmi necítila silu v rukách. Ale som celkom spokojná, ten vrch bol dobrý.

Bolo to štvrté finále a aj keď posledná jazda trošku pobolela, som veľmi rada za túto sezónu,“ uviedla Paňková v rozhovore pre televíziu JOJ Šport.

Konečné poradie Svetového pohára v C1

1.

Kimberly Woodsová

Veľká Británia

264 b

2.

Zuzana Paňková

Slovensko

231 b

3.

Marta Bertoncelliová

Taliansko

223 b

4.

Evy Leibfarthová

USA

214 b

5.

Miren Lazkanová

Španielsko

210 b

6.

Angele Hugová

Francúzsko

184 b

17.

Emanuela Luknárová

Slovensko

151 b

25.

Soňa Stanovská

Slovensko

112 b

