Paňková svoju súperku pretlačiť nedokázala, preteky kajak krosu tak pre ňu skončili

PARÍŽ. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková nebude na OH v Paríži bojovať o medaily v kajak krose.

Na OH doplatila aj na nevýrazný výkon v časovke, ktorý znamenal náročný žreb do prvého kola.

Nenasledovala tak tímovú kolegyňu Elišku Mintálovú, ktorá postúpila do nedeľnej eliminácie z 1. kola.

V opravnej jazde dostala trojnásobnú olympijskú medailistku (1-1-1) Chourrautovú a špecialistku na kros Fišerovú.

"Dala som do toho úplne maximum, naštudovala som si tie pretekárky a nevyšlo to. Chce to len čas, prídu väčšie skúsenosti a trocha dospejem," povedala 19-ročná kajakárka pre TASR.