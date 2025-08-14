Finále Európskeho pohára juniorov v Čunove lámalo rekordy. Slováci dosiahli viacero prvenstiev

BRATISLAVA. Vyvrcholenie Európskeho pohára juniorov v Areáli vodných športov v Bratislave-Čunove si nenechala ujsť európska mládežnícka špička. Nechýbali ani juniorskí majstri Európy Dominik Egyházy a Karolínay Abrahámová.
Na podujatí sa predstavil aj bronzový olympijský medailista Matej Beňuš, ktorý si zasúťažil v kategórii Open.
Historicky najväčšie finále seriálu EPJ zaznamenalo počas uplynulého víkendu rekordných 1254 štartov. Slovenskí reprezentanti dosiahli viacero prvenstiev v rôznych vekových kategóriách.
Uspeli Ivana Chlebová, Stanislava Ďuratná, Zara Záhorská či Martin Venetianer, Dominik Egyházy, Karolína Abrahámová a ďalší. Celkové víťazstvo v sérii si odniesla Alexandra Mrázková medzi kanoistkami do 14 rokov.
Skvelá atmosféra
"Chcela som si preteky hlavne užiť a nadviazať na dobrý výkon z Roudnice. Na štarte som si povedala, že sú to len preteky, snažila som sa ukázať vyrovnané jazdy.
Aj keď som mala drobné problémy, podarilo sa mi oba dni postúpiť do finále a nakoniec vyhrať moju kategóriu.
Atmosféra bola skvelá. Seriál beriem ako výbornú príležitosť porovnať sa s mladšími športovcami zo zahraničia, naučiť sa nové techniky jazdy a rozšíriť si zručnosti na vode,“ zhodnotila Stanislava Ďuratná, víťazka kategórie C1 žien do 23 rokov.
Martin Venetianer dominoval medzi kajakármi do 18 rokov. So svojimi jazdami bol spokojný. "Vyšla mi každá jedna, na short slalom som ukázal svoju silnejšiu stránku, ktorými sú najmä technické trate,“ vysvetlil.
"Už niekoľko rokov jazdím tento seriál, čo je pre mňa skvelá príležitosť udržať sa v súťažnom tempe, porovnať sa so špičkovými jazdcami a vidieť, ako sa mladí zlepšujú. Teší ma, že pribudla aj kategória open, ktorá nám umožňuje pokračovať v cykle pretekov.
Zaujímavý bol z môjho pohľadu najmä short slalom a víťazstvo nad viacnásobnou majsterkou sveta mi dodalo chuť do ďalších pretekov,“ prezradila Ivana Chlebová.
Aj spoločenský význam
Seriál EPJ má za sebou už 12 rokov nepretržitej existencie a je najväčší mládežnícky seriál vo vodnom slalome na svete. "Technické možnosti sme síce prekročili, ale organizačne sme podujatie zvládli na vysokej úrovni.
Chcem sa poďakovať celému organizačnému tímu, rozhodcom a dobrovoľníkom, ktorí zvládli náročné podmienky s maximálnym nasadením,“ uviedol riaditeľ pretekov Martin Stanovský mladší.
Preteky sa konajú v ôsmich európskych krajinách a sú otvorené aj pre športovcov mimo Európy.
"Z pôvodných piatich podujatí sme sa rozrástli na šestnásť. Na štarte máme bežne 450 pretekárov denne, čo znamená až 700 štartov v kategóriách od 14 do 23 rokov,“ doplnil zakladateľ seriálu Miroslav Stanovský.
Podujatie má nielen športový, ale aj spoločenský význam. "Future stars rise with us – športovci, ktorí pred desiatimi rokmi stáli spolu na stupňoch víťazov, si dnes gratulujú s medailami z olympiád a majstrovstiev sveta,“ dodal Miroslav Stanovský.
ECA Junior Slalom Cup
Sobota - 15. kolo:
1. miesto: Ivana Chlebová (K1Ž U23), Stanislava Ďuratná (C1Ž U23), Zara Záhorská (C1Ž U16 a K1Ž U16), Karolína Abrahámová (K1Ž U18)
2. miesto: Martin Kindl (C1M U23), Patrik Riegel (C1M U18)
3. miesto Alexandra Mrázková (K1Ž U14)
4. miesto: Adam Janovčík (C1M U23), Alexandra Mrázková (C1Ž U14), Sandra Krutá (K1Ž U23), Hana Danišová (K1Ž U16), Andrej Kultán (K1M U16)
5. miesto: Adam Rašek (C1M U16), Martin Venetianer (K1M U16)
6. miesto: Simona Jozefčeková (K1Ž U16), Matej Ševčík (K1M U18), Matúš Mlynček (C1M U18)
Nedeľa – 16. kolo:
1. miesto: Martin Venetianer (K1M U18), Dominik Egyházy (C1M U18), Stanislava Ďuratná (C1Ž U23), Hana Danišová (C1Ž U16), Ivana Chlebová (K1Ž U23), Alexandra Mrázková (C1Ž U14 a K1Ž U14)
2. miesto: Adam Janovčík (C1M U23), Patrik Riegel (C1M U18), Patrícia Šošková (K1Ž U14)
3. miesto: Zara Záhorská (K1Ž U16)
5. miesto: Matej Jonák (C1M U16), Sandra Krutá (K1Ž U23)
6. miesto: Karolína Abrahámová (K1Ž U18), Matúš Egyházy (C1M U16), Matej Ševčík (K1M U18), Petra Šošková (C1Ž U16)
Top umiestnenia v celkovom poradí Európskeho pohára juniorov vo vodnom slalome:
1. miesto - Alexandra Mrázková (C1Ž U14)
2. miesto - Patrik Riegel (C1M U18), Alexandra Mrázková (K1Ž U14)
3. miesto - Matúš Egyházy (C1M U16) Simona Jozefčeková (K1Ž U16)
4. miesto - Lenka Ižová (C1Ž U14), Patrícia Šošková (K1Ž U14)
5. miesto - Dominik Egyházy (C1M U18), Matej Ševčík (K1M U18)
6. miesto - Matúš Egyházy (K1M U16), Matúš Mlynček (C1M U18)