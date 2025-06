Nová disciplína mu vyšla dokonale. Grigar oslavuje výhru vo Svetovom pohári

„Nie je veľa miest kde mi to ide lepšie, snažil som sa ísť maximum a som rád, že to vyšlo. Najviac som sa bál protiprúdnej siedmej bránky, do ktorej bolo treba spomaliť.

Pred jazdou som bo veľmi nervózny, dúfam, že sa mi dnes podarilo získať nejakú sebadôveru," zhodnotil po pretekoch Grigar, ktorý vybojoval pre Slovensko druhý cenný kov v tejto sezóne vodného slalomu po zlate Soni Stanovskej.

Na trať vyrazil vo vysokej rýchlosti a s prehľadom zvládal obraty na všetkých červených bránkach. Na medzičasoch mal sekundový náskok na priebežne prvého Polaczyka, ktorého dokázal po Grigarovej jazde prekonať len De Coster.