Tvrdá kritika tímlídra vodných slalomárov: Zásnuby za štátne, slabé osobnosti trénerov

Navyše, v kajak krose nepostúpila ani do štvrťfinále. Na druhej strane, pre Elišku je to najlepší tohtoročný výsledok. Som veľmi prekvapený, že takáto talentovaná pretekárka nerastie tak, ako by sme očakávali.

"Počas sezóny ich vystúpenia vyzerali dosť nepresvedčivo. Vedenie však nechcelo zasahovať do nominačných kritérií.

A treba skutočne oceniť, že Jakub Grigar napriek dlhodobému zraneniu dokázal v poslednom mesiaci pred olympiádou výborne vyladiť formu. V každom prípade očakávame, že aj napriek nepresvedčivým výkonom, keď dostali dôveru ísť na olympiádu, v budúcnosti tieto investície vrátia do hnutia, z ktorého vyšli.

Je to princíp solidarity, že by mali v budúcnosti spolu so svojimi trénermi prispieť na rozvoji mládeže, ktorú sme museli ukrátiť o prostriedky na ich prípravu."

Martin Stanovský mladší tiež poznamenal, že príčiny ústupu Slovákov z historických pozícií vo vodnom slalome určí až pripravovaná hlbšia analýza.

Každý dostal tisícky eur

"Prekvapuje ma to, lebo vedeniu Slovenskej kanoistiky sa podarilo poskytnúť im maximálny priestor na prípravu, aby dosiahli špičkové výkony.

Vďaka podpore všetkých subjektov od Ministerstva cestovného ruchu a športu, Slovenského olympijského a športového výboru až po strediská vrcholového športu sa nám podarilo zabezpečiť historicky najvyšší objem financií na prípravu nášho olympijského tímu.

Každý olympionik mal k dispozícii 100 až 120 tisíc eur na šesť mesiacov prípravy. Sú to peniaze, ktoré by inak smerovali do mládežníckych tímov a klubov, kde teraz budú chýbať. Práve preto ma prekvapuje, že olympionici túto výbornú podporu nezhodnotili tak, ako by sme si predstavovali.

Počas našej zlatej éry sme mali na olympiáde trénerov, ktorí boli silnými osobnosťami a v rozhodujúcich a často stresujúcich momentoch dokázali priniesť potrebný impulz, ktorý viedol k úspechom.

Žiaľ, v Paríži sa ukázalo, že niektorí tréneri už nie sú takými silnými osobnosťami a možno práve tento impulz chýbal, aby sa naši vodní slalomári dostali na medailové pozície. Neprekvapuje ma, že teraz niektorí športovci zvažujú výmenu svojich osobných trénerov."