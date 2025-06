Vodnoslalomárov čaká Praha. Martikán dúfa, že organizátori nepostavia trať pre deti

Na SP v Prahe sa teší aj vekom stále juniorka Emanuela Luknárová. „Do Prahy vždy príde veľa divákov, tribúny sú plné a atmosféra je zakaždým výnimočná. Na tréningoch sa mi jazdilo dobre, myslím si, že tento kanál mám dobre najazdený. Verím, že sa to prenesie aj do samotných pretekov.“

Jakub Grigar so svojimi doterajšími výsledkami z prvých dvoch kôl SP spokojný nie je. „Od začiatku sveťákov sa s tým bijem, najprv fyzicky a teraz už aj psychicky, takže musím znova nájsť veci, ktoré mi predtým fungovali.

Musím sa k tomu vrátiť a verím, že v Prahe to dokážem. Je to kanál, na ktorom sa mi vždy darilo podávať dobré výkony. Želám si postup do finále, aby som mohol bojovať o lepšie umiestnenie.“

V Prahe sa popri Stanovskej predstaví dvojica žien – Zuzana Paňková a Ema Luknárova. Ženy pôjdu K1 a C1, v nedeľu sa odjazdí aj kajak kros.

Medzi mužmi budú Slovensko reprezentovať Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica, Matej Beňuš, Michal Martikán a Marko Mirgorodský. Veterán a vodnoslalomárska legenda Martikán sa na český kanál teší.

„Cítim sa dobre, mám rád tento vodný terén. Dúfam, že organizátori postavia dobrý slalom a že to nebude ako doteraz trať pre deti. Jasné, že sa do Prahy nejdem iba zúčastniť a budem bojovať o čo najlepší výsledok.