Beňuš zakončil sezónu na pódiu. Martikán stratil vo finále veľa sekúnd

SP vo vodnom slalome 2025 - Augsburg
Finále C1 mužov:
1.
Nicolas Gestin
Francúzsko
97,40 s
2.
Matej Beňuš
Slovensko
+ 4,58 s
3.
Miquel Trave
Španielsko
+ 5,57 s
4.
Adam Burgess
Veľká Británia
+ 5,75 s
5.
Václav Chaloupka
Česko
+ 8,40 s
6.
Niels Zimmermann
Nemecko
+ 8,86 s
11.
Michal Martikán
Slovensko
+ 14,59 s
AUGSBURG. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš skončil vo finále mužov C1 vo Svetovom pohári v Augsburgu na druhom mieste.
Predbehol ho len dominantný Nicolas Gestin - Francúz ako jediný dosiahol čas pod 100 sekúnd a ovládol aj celkové poradie.
Vlaňajšiemu víťazovi C1 Beňušovi patrila v konečnom poradí siedma pozícia. Michal Martikán sa vo finále umiestnil na 11. priečke s mankom 14,59 s.
„Od začiatku to nevychádzalo. Už pre druhou bránou som mal takú vodu, že som nestihol zatlačiť špic dole a vo finále sa nedá ísť veľkými oblúkmi.
Nešlo to. Pádloval som proti prúdu, v niektorých miestach doslova. Snažil som sa na to nemyslieť a bojovať do konca, ale bolo to otrasné. Ale lepšie ako nebyť vo finále,“ konštatoval päťnásobný olympijský medailista.
Konečné poradie Svetového pohára v C1
1.
Nicolas Gestin
Francúzsko
292 b
2.
Yohann Senechault
Francúzsko
266 b
3.
Miquel Trave
Španielsko
254 b
4.
Mewen Debliquy
Francúzsko
241 b
5.
Kacper Sztuba
Poľsko
238 b
6.
Adam Burgess
Veľká Británia
224 b
7.
Matej Beňuš
Slovensko
215 b
8.
Marko Mirgorodský
Slovensko
179 b
27.
Michal Martikán
Slovensko
89 b