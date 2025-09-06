Beňuš zakončil sezónu na pódiu. Martikán stratil vo finále veľa sekúnd

Matej Beňuš.
Matej Beňuš. (Autor: TASR)
V celkovom poradí skončil Beňuš na 7. mieste

SP vo vodnom slalome 2025 - Augsburg

Finále C1 mužov:

1.

Nicolas Gestin

Francúzsko

97,40 s

2.

Matej Beňuš

Slovensko

+ 4,58 s

3.

Miquel Trave

Španielsko

+ 5,57 s

4.

Adam Burgess

Veľká Británia

+ 5,75 s

5.

Václav Chaloupka

Česko

+ 8,40 s

6.

Niels Zimmermann

Nemecko

+ 8,86 s

11.

Michal Martikán

Slovensko

+ 14,59 s

AUGSBURG. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš skončil vo finále mužov C1 vo Svetovom pohári v Augsburgu na druhom mieste.

Predbehol ho len dominantný Nicolas Gestin - Francúz ako jediný dosiahol čas pod 100 sekúnd a ovládol aj celkové poradie.

Vlaňajšiemu víťazovi C1 Beňušovi patrila v konečnom poradí siedma pozícia. Michal Martikán sa vo finále umiestnil na 11. priečke s mankom 14,59 s.

„Od začiatku to nevychádzalo. Už pre druhou bránou som mal takú vodu, že som nestihol zatlačiť špic dole a vo finále sa nedá ísť veľkými oblúkmi.

Nešlo to. Pádloval som proti prúdu, v niektorých miestach doslova. Snažil som sa na to nemyslieť a bojovať do konca, ale bolo to otrasné. Ale lepšie ako nebyť vo finále,“ konštatoval päťnásobný olympijský medailista.

Konečné poradie Svetového pohára v C1

1.

Nicolas Gestin

Francúzsko

292 b

2.

Yohann Senechault

Francúzsko

266 b

3.

Miquel Trave

Španielsko

254 b

4.

Mewen Debliquy

Francúzsko

241 b

5.

Kacper Sztuba

Poľsko

238 b

6.

Adam Burgess

Veľká Británia

224 b

7.

Matej Beňuš

Slovensko

215 b

8.

Marko Mirgorodský

Slovensko

179 b

27.

Michal Martikán

Slovensko

89 b

