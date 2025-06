Mirgorodský vo finále o pódium nebojoval. Mal som vyššiu ambíciu, hovorí

Slovenský reprezentant dal do úvodu všetko, no po zlom nájazde do šiestej bránky bol na prvom medzičase tretí najhorší. Chvíľu na to prišiel dotyk na devine a Mirgorodský sa tak v záverečnej časti snažil už len minimalizovať škody.

„Trocha ma to mrzí, ale som veľmi rád, že som mohol byť vo finále. Je to naozaj intenzívne a krátke. Hneď v prvej protiprúdnej bránke som vedel, že to nebolo ideálne a potom mi skĺzla aj piata a šiesta. Už som sa snažil tlačiť čo to šlo, išiel som na hranu rizika a mal som ťuk. Trocha to mrzí, mal som vyššiu ambíciu, ale ten krátky slalom je iný.

Rovno vedľa štartu bola tabuľa, videl som časy a videl som, že boli dobré. Chcel som to udržať na vysokej úrovni a vedel som, že musím ísť naozaj dobre, ak chcem útočiť na bedňu. Nepodarilo sa mi to a dúfam, že zajtra to bude lepšie,“ povedal Mirgorodský pre JOJ Šport.

Formát krátkeho slalomu je novinkou, ktorá mala premiéru vlani v októbri na superpohári v čínskom Chang-čou. Pretekári absolvujú časť kanála so 14 bránkami, z ktorých štyri sú protiprúdne.