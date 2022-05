Martikán sa opäť nedostal do reprezentácie. Na ME bude chýbať

BRATISLAVA. Dvojnásobný olympijský šampión vo vodnom slalome Michal Martikán sa už druhý rok po sebe nedostal do slovenskej reprezentácie.

Nebude tak štartovať ani na nadchádzajúcich ME v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú na programe 26.-29. mája.

Definitívne o tom rozhodli druhé nominačné preteky, ktoré sa konali v Čunove.

V kategórii C1 bude za Slovensko jazdiť Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Alexander Slafkovský. Martikán v priamom súboji neuspel proti Mirgorodskému.

"Vyradili sa medzi sebou dve lode, ktoré sú schopné jazdiť do prvej desiatky. Je to smola, ale bohužiaľ tak to je,“ povedal podľa canoe.sk Róbert Orokocký, športový riaditeľ Slovenskej kanoistiky sekcie divoká voda.