Grigar si našiel nového trénera. Povedie ho bývalý majster sveta

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar.
Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar. (Autor: TASR)
28. okt 2025 o 20:37
Na tomto poste vystriedal Stanislava Gejdoša.

BRATISLAVA. Patrik Gajarský sa stal novým trénerom slovenského vodného slalomára Jakuba Grigara.

Na tomto poste vystriedal Stanislava Gejdoša, s ktorým strieborný medailista v K1 z OH 2020 v Tokiu v lete ukončil šesťročnú spoluprácu.

Informovala o tom STVR vo svojej utorkovej večernej relácii Góly-body-sekundy.

„Patrik Gajarský je bývalý majster sveta do 23 rokov v C1 a veľký pracant. Bavili sme sa o tom, ako by mala vyzerať príprava na novú sezónu.

Koncom januára by som sa chcel ísť rozjazdiť na sústredenie na môj obľúbený Reunion a zamakať v tréningu na vode," uviedol Grigar pre STVR.

