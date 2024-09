Mintálová končí predčasne sezónu. Prepáčte, už viac nevládzem, odkázala

Do konca Svetového pohára ostávajú už len dvoje preteky. Najskôr sa pretekárky predstavia v talianskej Ivrei a potom ich čaká finále vo švajčiarskom Seu d'Urquell.

Mintálová uviedla, že sú to jej najobľúbenejšie destinácie.

Stanovský mladší reagoval v rozhovore, ktorý vyšiel na webovej stránke slovenskej kanoistiky. V ňom kritizoval, okrem iného, aj výkony Mintálovej. "Jej 9. miesto znamená, že sa oproti minulej olympiáde vôbec neposunula, hoci mala násobne viac prostriedkov na prípravu oproti minulosti.

Navyše, v kajak krose nepostúpila ani do štvrťfinále. Na druhej strane, pre Elišku je to najlepší tohtoročný výsledok. Som veľmi prekvapený, že takáto talentovaná pretekárka nerastie tak, ako by sme očakávali.

Očakával by som od nej poctivejší prístup k príprave, ale napríklad aj takú samozrejmú vec, ako je dodržiavanie základných tímových pravidiel. Eliška sa v tíme dožaduje najväčšej pozornosti a najväčšieho servisu.

V tejto sezóne bolo vedenie dlhodobo atakované s tým, aby Eliška mohla podávať maximálne výkony, potrebuje aby bol jej priateľ zahrnutý do realizačného tímu reprezentácie.

Na druhej strane, po tohtoročných neúspechoch teraz počúvame kritiku z hnutia s výčitkou, že 'si niekto urobil v Paríži zásnuby za štátne peniaze," povedal Stanovský mladší v rozhovore.