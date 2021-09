Slafkovský ovládol kvalifikáciu, v C1 napokon uspeli všetci Slováci

ČUNOVO. Všetci traja slovenskí kanoisti si vybojovali postup do semifinále C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Čunove.

"Dávala som si pozor na nájazdy, neskracovala som si to. Som so svojou jazdou spokojná," uviedla štvornásobná medailistka z juniorských ME.