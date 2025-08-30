Trojica škótskych bratov sa postarala o nový rekord. Nepretržite veslovali 139 dní

CAIRNS. Traja škótski bratia došli v sobotu 30. augusta k brehu Austrálie po tom, čo dosiahli nový rekord v nepretržitom veslovaní bez podpory cez Tichý oceán. Informovala o tom agentúra AFP.
Ewan, Jamie a Lachlan MacLean vyrazili v apríli z Limy v Peru na 14 500 kilometrov dlhú cestu v člne z uhlíkových vlákien, počas ktorej museli počas 139 dní na mori znášať prudké búrky a nevoľnosť.
V jednom momente Ewana zmietlo cez palubu, ale podarilo sa ho vytiahnuť späť do člna. Všetci bojovali s vyčerpaním a tiež strachom, že im dôjdu zásoby jedla.
"Najrýchlejšie prekonanie celého Tichého oceánu ľudskou silou, bez zastávky a bez podpory. Po 139 dňoch na mori sme nadšení, že sme späť na pevnine s našimi priateľmi a rodinou," napísali na sociálnych médiách po príchode do Cairns.
Bratia z Edinburghu boli po náročnej skúške, ktorých podporili celebrity vrátane Marka Wahlberga a Ewana McGregora, privítaní dudami pred rodinou a priateľmi.
"Ku koncu to bolo ťažké a vážne sme si mysleli, že nám dôjdu zásoby jedla. Napriek tomu, ako sme boli vyčerpaní, museli sme pridať tempo a zvládnuť to skôr, ako nám dôjdu zásoby, ale teraz sa môžeme poriadne najesť," priblížil prostredný brat Jamie s tým, že si na pevnine dal pizzu.
Zatiaľ čo stredný Pacifik od Kalifornie po Havaj je dostatočne preplávaný, relatívne málo ľudí sa pokúsilo preplávať celý Pacifik od Južnej Ameriky po Austráliu. Ich výkon mal aj charitatívny charakter - zbierali peniaze na projekty na čistú vodu na Madagaskare.
"Bola to najťažšia vec, akú som kedy urobil, a bez mojich bratov by som to ani nezvažoval. Museli sme prekonať nespočetné množstvo prekážok, pri niektorých sme sa trochu stratili, ale vždy sme sa navzájom podporovali. Niekedy sme plakali od smútku a strachu, ale naša nálada sa zakaždým zlepšila vďaka toľkým ľuďom, ktorí nás podporovali," doplnil Ewan.
Bratia prekonali tri svetové rekordy pri preplávaní Atlantického oceánu v roku 2020 bez toho, aby niekedy veslovali profesionálne. Cestu z La Gomera na Kanárskych ostrovoch do Antiguy a Barbudy zvládli za 35 dní.