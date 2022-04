Mladí vodnopólisti hrajú kvalifikáciu doma na Slovensku, chcú postúpiť na ME

KOŠICE. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov vo vodnom póle vstúpia do kvalifikácie ME 2022 s cieľom potvrdiť výhodu domáceho prostredia a vybojovať postup.

Slovenský tím sa predstaví v Košiciach v najpočetnejšej päťčlennej kvalifikačnej C-skupine, v ktorej ešte figurujú Francúzsko, Česko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Istotu postupu získajú prví dvaja.