Prepisujú históriu vo štvorkajaku. Sidová s tímom útočí na prvé seniorské medaily

Slovenská rýchlostná kanoistka Bianka Sidová berie ženský štvorkajak ako možnosť napredovať a posunúť sa ďalej.
Spolu s Rékou Bugár, Sofiou Bergendi a Hanou Gavorovou obhájili tento rok titul majsteriek sveta do 23 rokov v K4 na 500 metrov, no samotná Sidová vybojovala zlato aj v K1 na rovnakú vzdialenosť.
V relácii Šport Tu a Teraz hodnotí svoju najúspešnejšiu sezónu, približuje fungovanie ženskej K4 a hovorí o ceste na OH 2028 aj ambícii získať seniorskú medailu.
Premiéra K4 na OH by bola historická
Kvarteto Sloveniek nezbiera len úspechy na mládežníckej scéne, ale aj v olympijskom rebríčku, kde figuruje na nádejnej piatej pozícii.
V prípade postupu by išlo o premiéru slovenského ženského štvorkajaka na hladkej vode pod piatimi kruhmi.
„Pre mňa je K4 svojím spôsobom veľmi ťažká, pretože som skôr individualistka. Nie je jednoduché prejsť na tímový šport, keď som celý život jazdila prevažne individuálne. Niekedy však treba urobiť tento krok, aby sme sa o pár rokov mohli posunúť ďalej – individuálne aj ako tím,“ povedala Sidová.
Systém kvalifikácie je nespravodlivý
Prioritou je práve olympijský ranking v K4, no Sidová zbiera spolu s ďalšími krajankami body aj v individuálnom. Tam však patrí Slovenkám 18. miesto a zohľadňuje všetky disciplíny.
„Považujem to za nespravodlivé, pretože body do olympijskej kvalifikácie sa zbierajú aj v neolympijských disciplínach. Víťazstvo v nich má rovnakú bodovú hodnotu ako víťazstvo na olympijskej päťstovke. Miestenku tak môžu získať aj pretekárky, ktoré túto trať nejazdia. Cez tento rebríček sa pritom rozdeľuje iba šesť miest, takže ani pravidelné medailové umiestnenia na päťstovke nemusia na postup stačiť,“ vysvetlila Sidová.
Tímová disciplína má aj svoje výhody. Sidová necíti v rámci posádky na pozícii zadáčky prehnaný tlak, rozdelenie zodpovednosti za výsledok berie naopak ako výhodu.
Prechod do tejto disciplíny v rámci jedného podujatia jej tým pádom vyhovuje. Single kajak musí navyše vážiť minimálne 12 kilogramov, pri štvorkajaku je to 30 kíl.
„Prechod z K1 do tímových disciplín je pre mňa po psychickej stránke jednoduchý. V K1 som na všetko sama a cítim väčší tlak. Je to náročnejšie fyzicky aj psychicky. Keď si potom sadnem do K4 alebo K2, cítim úľavu, pretože zodpovednosť už neleží iba na mne, ale delíme sa o ňu,“ priblížila 22-ročná pretekárka.
Zadáčka náhodou
Súčasná K4 je pre Sidovú druhým pokusom o zostavenie posádky: „Pozícia zadáčky mi pristála náhodou, lebo sme to na začiatku riešili a toto bol taký prvý pokus, že ja som si sadla dozadu. Predtým som to už skúšala a vtedy mi to tam až tak nešlo, takže som sa trošku bála, lebo tam je taká rýchlejšia voda, ktorú treba veľmi skoro chytiť a rýchlo vybrať. Teraz mám na to asi najviac techniku ja, predtým som nemala tú silu. Réka je vpredu a veľmi mi vyhovuje tempo, ktoré udá. Viem tak využiť tú svoju silu a potlačiť to. Na prvýkrát som si tam sadla a aj som tam ostala. A veľmi sa mi to tam páči,“ vysvetlila Sidová.
Po spomínaných MS do 23 rokov nasledoval v Kanade aj Svetový pohár v Montreale. Čerstvé obhajkyne mládežníckeho titulu sa medzi konkurenciou nestratili, ale na medailu to nestačilo.
Vo finále obsadili siedme miesto a na premiérovú seniorskú medailu čaká ako K4, tak aj samotná Sidová.
Štvrté miesto v Poznani, najlepšie v histórii
Po príchode zo zámoria nasledovalo sústredenie pred MS v Poľsku a dievčatá sa nechali počuť, že musia pracovať na rovnomernejšom rozložení síl.
Výsledkom bolo štvrté miesto v Poznani, najlepšie v podaní ženského štvorkajaka v ére samostatnosti.
Okrem udržania dobrého umiestnenia v olympijskom rebríčku je tak v budúcom roku veľkou métou aj prvý cenný kov v elitnej kategórii.
„Ešte sme to konkrétne neriešili, ale všetky vieme, že každá z nás sa musí zlepšiť najmä silovo a kondične. To je základ, ktorý nám umožní zvládnuť väčšiu záťaž a posunúť sa ďalej. Po technickej a taktickej stránke podľa mňa nemáme veľké nedostatky. Zlepšiť môžeme ešte štart, zabrať dôraznejšie a doladiť detaily. Myslím si, že sme najmladšia posádka a už teraz z toho dokážeme vyťažiť veľa. V tom treba pokračovať,“ dodala Sidová.
Nasledujúce mesiace čaká ju aj zvyšok posádky individuálna príprava, v rámci ktorej absolvujú dievčatá rovnaký objem tréningu, každá po vlastnej osi.