Nečakaná prehra Alcaraza v Šanghaji. Zverev vďaka tomu dosiahne veľký míľnik

Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok 2026 ako svetová jednotka rebríčka ATP.
Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v 3. kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.
Alcaraz podľahol po dvoch hodinách nenasadenému Belgičanovi Zizouovi Bergsovi 5:7, 6:7 (4). Zverev sa stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka.
Alcaraz sa rozlúčil s turnajom v Šanghaji po prehre s 39. hráčom renkingu. Znamená to, že Zverev sa udrží na čele rebríčka minimálne do konca kalendárneho roka aj v prípade, že by Šanghaji vypadol v osemfinále proti Kazachovi Alexandrovi Bublikovi.