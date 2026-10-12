    Nečakaná prehra Alcaraza v Šanghaji. Zverev vďaka tomu dosiahne veľký míľnik

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. okt 2026 o 14:29
    ShareTweet0

    Stane sa prvým Nemcom.

    Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok 2026 ako svetová jednotka rebríčka ATP.

    Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v 3. kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.

    Alcaraz podľahol po dvoch hodinách nenasadenému Belgičanovi Zizouovi Bergsovi 5:7, 6:7 (4). Zverev sa stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka.

    Alcaraz sa rozlúčil s turnajom v Šanghaji po prehre s 39. hráčom renkingu. Znamená to, že Zverev sa udrží na čele rebríčka minimálne do konca kalendárneho roka aj v prípade, že by Šanghaji vypadol v osemfinále proti Kazachovi Alexandrovi Bublikovi.

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    Nečakaná prehra Alcaraza v Šanghaji. Zverev vďaka tomu dosiahne veľký míľnik
    dnes 14:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nečakaná prehra Alcaraza v Šanghaji. Zverev vďaka tomu dosiahne veľký míľnik