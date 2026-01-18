Prvá výhra až v záverečnom zápase. Slováci neskončili na ME poslední

Vodné pólo.
TASR|18. jan 2026 o 14:08
Slovákom sa v Belehrade nepodarilo obhájiť 13. miesto z roku 2024.

ME vo vodnom póle - skupina o 13. - 16. miesto

Slovensko - Izrael 11:8 (3:2, 3:1, 3:2, 2:3)

Góly SR: Baláž 4, Furman 2, Ďurík, Maroš Tkáč, Marek Tkáč, Bielik, Čaraj po 1

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle vyhrali vo svojom záverečnom vystúpení v skupine o 13. až 16. miesto na ME v Belehrade nad Izraelom 11:8. V tabuľke tak majú štyri body a na podujatí sa umiestnili na 14. pozícii.

Úvod zápasu bol vyrovnaný a po prvej štvrtine svietilo na tabuli skóre 3:2 v prospech Slovákov.

V druhej zvýšili vedenie a do polčasovej prestávky išli za stavu 6:3. Vedenie potvrdili aj v tretej osemminútovke, ktorá sa opäť skončila 3:2 v ich prospech.

V závere duelu si už ustrážili vedenie. Ich najlepším strelcom bol štvorgólový Samuel Baláž, spomedzi súperov Or Schlein a Ronen Gros, ktorí mali po dva presné zásahy.

Slovákom sa tak v Belehrade nepodarilo obhájiť 13. miesto z roku 2024 a zopakovali umiestnenie z edícii 2018 a 2020.

Tabuľka skupiny o 13. - 16. miesto

