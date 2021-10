Zlaté Moravce sa súperom nepriblížili, dvakrát doťahovali gólové manko

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Dnes nemôžeme byť spokojní. Aj my chceme vyhrávať. Chceli sme tri body, opäť to však nevyšlo. Vpredu sa strašne trápime a potom inkasujeme lacné góly. Momentálne to nie je ideálne."



Juraj Jarábek, tréner Serede: "Chceme vyhrať každý zápas. Hráme dobrý futbal, zdolávame sa však vlastnými chybami. Mohli sme a mali sme dnes vyhrať. Bod máme, ale chceli sme tri. Góly, ktoré sme inkasovali, boli ako darčeky pre súpera."