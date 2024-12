Víno so sladkým príbehom, čím je také výnimočné?

„Už ako chlapec som na ručnom mlynčeku mlel hrozno, lisoval a pomáhal otcovi dorábať víno. Najskôr som to bral ako trest, no keď som začal študovať na vinársko-ovocinárskej škole v Modre, vinárske umenie sa mi dostalo pod kožu a postupne som všetky prázdniny doslova trávil v pivnici,“ spomína Jaroslav Ostrožovič.

Aj u vás doma sú rodinné stretnutia plné zaujímavých historiek, z ktorých by sa mohli vydávať napínavé romány? Veď každá rodina má svoj vlastný príbeh, ale Jaroslav Ostrožovič ho dokáže rozprávať aj inak. Vpisuje ho do fliaš s vínom, ktoré sa rodí vo Veľkej Tŕni neďaleko Trebišova. Vo vinohradoch, ktoré sú jeho druhým domovom.

Keď zmaturoval, rodičia mu ako darček chceli venovať hodinky, ale on si vypýtal radšej vinohrad. Mal sedem árov, o pár mesiacov z neho už zberal prvú úrodu hrozna a za zarobené peniaze si nakúpil prvé sudy, ktoré odštartovali jeho vinársku budúcnosť. No nie je to zaujímavý začiatok rodinného príbehu, ktorý je schovaný vo fľašiach s etiketou Ostrožovič? Tie milovníci dobrého vína nájdu v predajniach Kauflandu, ktorý týmto krokom nielen podporuje domácich vinárov, ale ponúka zákazníkom kvalitné nápoje vyrobené priamo na Slovensku.