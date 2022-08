ONLINE: Viktoria Plzeň - FK Karabach (play off, Liga majstrov)

Doosan Arena se oblékla do barev Ligy mistrů ✨ No, není to krásný pohled? ???? pic.twitter.com/QeSUgliLYz

Krásný úterní večer z Plzně!



Vítám všechny fotbalové fanynky a fanoušky, kteří se rozhodli si na úterní večer dopřát trochu fotbalu. Od 21:00 se totiž v plzeňské Doosan Aréně uskuteční odvetný zápas play off Ligy mistrů, ve kterém český mistr FC Viktoria Plzeň změří síly s FK Karabach.



Parta okolo kapitána Lukáše Hejdy si díky mistrovskému titulu z loňského roku vysloužila pozvánku do předkol Ligy mistrů. Západočeši ve druhém předkole nejprve uspěli na finské umělé trávě, když zvítězili 2:1 a i odveta byla v jasné režii červenomodrých, výsledkem je drtivé vítězství 5:0.



Los ve francouzském Nyonu přisoudil Plzni do třetího předkola moldavský Šeriff Tiraspol, tým, který například v minulém roce zvládl porazit slavný Real Madrid na Santiagu Bernabeu. První duel se hrál v Kišiněvě a přestože Viktoria v utkání prohrávala, dokázala ho zvládnout a po brankách Chorého a Buchy přivezla do Čech nadějnou výhru 2:1. A i odveta patřila Západočechům. Po další výhře 2:1 mohla Viktoria slavit postup do závěrečného předkola milionářské Ligy mistrů.



Tam na Viktorii čekal Karabach, se kterým se již Plzeň jednou utkala. V roce 2016 nejprve doma Viktoria remizovala 0:0, avšak v Baku vystřelil postup přesnou hlavičkou z konce zápasu Michael Krmenčík. Utkání tehdy skončilo 1:1 a červenomodří postoupili díky gólu na hřišti soupeře, tohle pravidlo již ale neplatí. A historie se opakovala. I tentokrát první duel skončil bez branek, český šampión může za tento výsledek děkovat hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi, který předvedl obdivuhodný výkon.



Červenomodří si Champions League zahráli již třikrát ve své historii. Před jedenácti se utkali v základní skupině s Barcelonou, AC Milán a Bate Borisov. O dva roky později se utkali proti gigantům jako Bayern Mnichov, CSKA Moskva či Manchester City. Zatím naposledy hrála Plzeň evropské poháry před čtyřmi lety a opět to bylo v Lize mistrů. Tentokrát změřila Viktoria síly s Realem Madrid, AS Řím a opět s CSKA Moskva. Jak dopadne letošní pohádka? To je zatím ve hvězdách, přesto držíme českému zástupci palce.



Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a užijte si náš onlajn přenos. Tím vás provede Jakub Štěrba.