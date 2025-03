Forster si na halových ME nechce zväzovať nohy, ale verí v kvalitné umiestnenie

"Odchádzam s radosťou a dobrým pocitom. Urobím všetko pre to, aby som podala čo najkvalitnejší výkon. Príprava ukázala, že na to mám. Uvidíme, čo z toho bude. Nechcem si zväzovať nohy, verím, že dosiahnem na kvalitné umiestnenie," povedala v pondelok na tlačovej konferencii Forster.

"Pekné by bolo, ak by som zabehol pod 47 sekúnd, čo by znamenalo osobný rekord. Na vrcholných podujatiach je však dôležitejšie umiestnenie a štvorstovka je v tomto zradná. Nikdy neviete, ako to dopadne, či nebude nejaká kolízia.

Preto chcem byť po pretekoch hlavne spokojný. Absolvovať ich s vedomím, že som dal do toho všetko, neurobil významnú chybu a dosiahol čo najlepšie umiestnenie," povedal Bujna, ktorý sa rovnako ako Forsterová kvalifikoval na šampionát na základe postavenia v rebríčku.