Dojatý Chára zadržiaval slzy. Bývalí spoluhráči mu tlieskali pri návrate

BOSTON. "Ďakujeme za štrnásť úžasných sezón," zaznelo od jedného z fanúšikov Bostonu Bruins vo videu.

Ak by neplatili pandemické opatrenia a na štadióne by mohli byť diváci, tlieskali by mu postojačky. Zdeno Chára sa totiž vrátil do Bostonu. Hoci len v pozícii súpera.