Chromiak zahviezdil hetrikom. Už druhý raz napodobnil Granlunda

Chromiak si prevzal puk v rohu hracej plochy a dostal sa až za bránku. Tam ho zodvihol a umiestnil do ľavého horného rohu. Brankár súpera sa len nečinne pozeral.

Pre Chromiaka nejde o prvý zásah týmto spôsobom v ostrom zápase. Podarilo sa mu to aj v apríli v prípravnom dueli slovenskej dvadsiatky proti Česku.

"Naučil ma to jeden tréner v Trenčíne, keď som mal zlomenú ruku a nemohol som strieľať. A odvtedy to trénujem a snažím sa to skúšať na tréningoch," povedal ešte v apríli pre Sportnet Chromiak.