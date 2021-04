Súperov dokonale zaskočil. Studenič strelil prvý gól v NHL

BRATISLAVA. Slovenský útočník Marián Studenič strelil svoj prvý gól v NHL. Podarilo sa mu to v drese New Jersey Devils proti New Yorku Rangers.

Dvadsaťdvaročný Slovák využil skvelý pohyb na čiare a kvalitnú prácu svojich spoluhráčov.

Andreas Johnsson vyslal prudkú prihrávku na útočnú modrú čiaru, ktorú ešte sklepol Michail Maltsev.

Studenič prekvapil obrancov súpera, keď sa zjavil až za nimi a pred sebou mal už iba brankára, ktorého šikovne prekonal.