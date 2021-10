Absolútne úžasné, kričal komentátor. V Brazílii padol fantastický gól

Z rodnej krajiny posiela na Old Trafford odkaz v podobe nádherného gólu. Z priameho kopu sa trafil do siete Juventude. Klub z hlavného mesta vyhral 3:1.

RIO DE JANEIRO / BRATISLAVA. Snažil sa presadiť do hlavného tímu Manchestru United, márne. Andreas Pereira preto odišiel na hosťovanie do Brazílie, kde oblieka dres Flamenga.

„Hrá ako Gerson, no je oveľa rýchlejší. Je tiež dynamický, tvrdo bojuje, čo tomuto klubu chýbalo,“ povedal Junior, legenda Flamenga.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar bol na hosťovaniach v Granade, Valencii a Laziu Rím.

„Pereira ukázal svoj talent z čias na Old Trafford. Myslíte, že by sa mal vrátiť do Manchestru? Za ktorý dal neuveriteľný volej,“ špekuluje špecializovaný portál sportbible.com