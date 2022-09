VIDEO: Krajčírik sa vrátil ako hrdina. Komentátor si takmer vykričal hlasivky

Vďačiť za to môžu svojej produktivite, ale aj Ivanovi Krajčírikovi. Iba 22-ročný brankár sa po mesiaci vrátil medzi žrde a hostí privádzal do zúfalstva.

Liptáci sa ale nezľakli. Už v 55. sekunde sa dostali do vedenia a dokázali reagovať aj na vyrovnanie Spartaka. Nedeľňajšiu televíznu dohrávku vyhrali 3:2.

"S blížiacom sa koncom zápasu tam bol jeden chlap, ktorý si proste povedal, že Spartak nedá tretí gól. Postavil sa zoči–voči strelcom a zatiahol to," vravel po zápase tréner Ružomberka Peter Struhár.

„Ten mesiac bol pre mňa naozaj dosť ťažký. Neprajem to nikomu. Je to náročné a som rád, že som späť,“ cituje Krajčírika klubový web Ružomberka.

Problémy so stehenným svalom ho vyradili na mesiac z hry, posledných šesť zápasov ho zastúpil tínedžer Tomáš Frühwald.

Pokus Ristovského či viaceré šance Boatenga však vychytal zázračne.

V permanencii bol do posledných sekúnd zápasu. Niet divu, že pod Čebraťom skandovali domáci fanúšikovia najmä jeho meno.

„Keď štadión skanduje moje meno, je to úžasné. Naozaj som si to užíval,“ doplnil bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov.