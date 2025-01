Dvadsiatka sa v Ottawe stretla s 200 Slovákmi. Feneš k Fínsku: Bude to o detailoch

OTTAWA. Slovenských reprezentantov čaká vo štvrtok o 23.00 h štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2025 , v ktorom vyzvú favorizované Fínsko.

Šéfkuchár Mário Sládek im po štedrej večeri prichystal aj novoročné menu - zeleninový vývar, pečené kuracie stehná s ryžou, bravčovú panenku so zemiakmi a parmezánovou omáčkou a ako dezert domácu štrúdľu.

"Podporu fanúšikov v Ottawe sme až tak nevnímali, ale keď sme videli to množstvo ľudí, ktorí za nami prišli a dostali sme od nich pozitívnu energiu, tak to bolo niečo úžasné," prezradil Feneš k stretnutiu s priaznivcami.

"Hrali sme s nimi v tomto roku už trikrát, raz sme vyhrali a dva razy prehrali. Je to hokejová krajina, ktorá má veľa hokejistov, my sme oproti nim trpaslíkom, ale verím, že budeme hrať o to s väčším srdcom," poznamenal kouč.

Pôjde aj o reprízu vlaňajšieho štvrťfinále, v ktorom Slovensko tesne prehralo 3:4 po nájazdoch. Feneš aj teraz hovorí o vyrovnaných šanciach.