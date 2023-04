Súboj hviezdnych dvojíc ovládli Booker s Durantom, Phoenix vyrovnal sériu

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu vedú v sérii 1. kola play off NBA nad Atlantou už 2:0. V druhom dueli zdolali doma svojho súpera 119:106, keď sa 29 bodmi prezentoval Jayson Tatum.

Strelecký líder Clippers bol Kawhi Leonard s 31 bodmi, v prvom dueli dosiahol 38. Russell Westbrook mal za hostí 28 bodov. Séria sa sťahuje do Los Angeles, tretí zápas je na programe v noci na piatok.

"V druhom domácom zápase sme potrebovali uspieť. Podarilo sa nám to a teraz cestujeme do Los Angeles. Je to play off, každé víťazstvo má svoju cenu. Nezáleží na tom, čo sa stalo v predchádzajúcom stretnutí. Našou úlohou je získať ďalšie," uviedol Booker.