VIDEO: Hagara si vylepší pozíciu po voľnej jazde. Pozrite si, ako išiel na MS v kraskorčuľovaní

Adam Hagara počas voľnej jazdy na MS v krasokorčuľovaní 2026.
Fotogaléria (15)
Adam Hagara počas voľnej jazdy na MS v krasokorčuľovaní 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|28. mar 2026 o 15:49
ShareTweet0

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara má za sebou voľnú jazdu na MS 2026, ktoré sa konajú v Prahe.

Mladý Slovák nezakomponoval do svojej zostavy štvoritý skok. Za svoj výkon dostal známku 230,29 bodu a po svojom predstavení sa dostal na priebežné prvé miesto.

V celkovom poradí si polepší minimálne o tri pozície. Pred poslednými šiestimi pretekármi mu patrí celková 9. priečka.

Hagara začal svoje predstavenie trojitým axelom v kombinácii s dvojitým tulupom. Na záver zvolil dve sady piruet.

15 fotografií
Krasokorčuľovanie

    Hagara sa rozhodol správne, sezónu uzavrel vo veľkom štýle a prekonal svoje maximum
    Titanilla Bőd|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»VIDEO: Hagara si vylepší pozíciu po voľnej jazde. Pozrite si, ako išiel na MS v kraskorčuľovaní