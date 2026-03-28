VIDEO: Hagara si vylepší pozíciu po voľnej jazde. Pozrite si, ako išiel na MS v kraskorčuľovaní

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara má za sebou voľnú jazdu na MS 2026, ktoré sa konajú v Prahe.
- Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026
Mladý Slovák nezakomponoval do svojej zostavy štvoritý skok. Za svoj výkon dostal známku 230,29 bodu a po svojom predstavení sa dostal na priebežné prvé miesto.
V celkovom poradí si polepší minimálne o tri pozície. Pred poslednými šiestimi pretekármi mu patrí celková 9. priečka.
Hagara začal svoje predstavenie trojitým axelom v kombinácii s dvojitým tulupom. Na záver zvolil dve sady piruet.
