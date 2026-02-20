Česi sa zastali Ukrajincov a napodobnili ich krok. Rozhodol o tom výkonný výbor

Českí športovci na ZOH 2026.
Českí športovci na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. feb 2026 o 14:39
Budú kvôli účasti Rusov a Bielorusov bojkotovať otvárací ceremoniál paralympijských hier v Taliansku.

Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvôli účasti Rusov a Bielorusov bojkotovať otvárací ceremoniál paralympijských hier v Taliansku.

Rozhodol o tom v piatok výkonný výbor. Súťaží sa českí športovci zúčastnia, oznámil ČPV v tlačovej správe.

Český paralympijský výbor už skôr zopakoval, že zásadne nesúhlasí so štartom ruských a bieloruských športovcov, ktorí na paralympijských hrách budú pretekať aj pod štátnymi vlajkami.

Teraz sa pripojil k ukrajinskému tímu, ktorý ohlásil neúčasť na slávnostnom otvorení. "To znamená, že naši zástupcovia nebudú na začatie hier vo Verone, nebudeme mať vlajkonosiča v Cortine a nebudeme nakrúcať odkazy športovcov, ktoré sa mali na ceremoniáli premietať," uviedol ČPV.

Paralympijské hry sa v Taliansku uskutočnia od 6. do 15. marca.




dnes 14:39
