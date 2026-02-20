Hanebné a úplne v rozpore s princípmi hier, tvrdia Ukrajinci. Nesúhlasí ani Česko

Ukrajinská výprava sa nezúčastní na slávnostnom otvorení paralympijských hier v Miláne v piatok 6. marca. Ceremoniál sa rozhodla bojkotovať kvôli tomu, že ruskí a bieloruskí športovci môžu na hrách štartovať pod svojou vlajkou a v prípade víťazstva im môže hrať štátna hymna.
Národný paralympijský výbor vo vyhlásení tiež vyzval organizátorov, aby sa na otvorení hier neobjavila ukrajinská vlajka.
Na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude šesť ruských a štyria bieloruskí športovci, ktorí tento týždeň dostali divoké karty.
Keďže Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) na valnom zhromaždení vlani v septembri zrušil suspendáciu oboch krajín, zavedenú po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, môžu ruskí športovci v Taliansku súťažiť pod štátnou vlajkou.
Predstavitelia napadnutej krajiny to označili za škandalózne. Zástupcovia Ukrajinského paralympijského výboru vo vyhlásení uviedli, že rozhodnutie IPC je hanebné a úplne v rozpore s princípmi hier. S účasťou Rusov a Bielorusov na paralympiáde nesúhlasí ani Český paralympijský výbor.
Medzinárodný paralympijský výbor začiatkom týždňa v reakcii na kritiku uviedol, že je demokratickou organizáciou a že zrušenie suspendácie Ruska a Bieloruska odhlasovali členské krajiny IPC.
"Valného zhromaždenia sa zúčastnilo takmer 180 z 211 členov, ktorí o tejto záležitosti hlasovali. Musíme rešpektovať rozhodnutia našich členov, ktorí pochádzajú z celého sveta. "
Rusi získali účastnícke miesta v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach a snowboardingu, teda súťažiach organizovaných Medzinárodnou lyžiarskou federáciou. FIS im síce účasť vo svojich súťažiach zakázala, ale Športový arbitrážny súd (CAS) v decembri vyhovel ich odvolaniu.
Na zimných olympijských hrách v Taliansku sú teraz Rusi a Bielorusi iba ako neutrálni športovci. Paralympiáda sa uskutoční od 6. do 15. marca.