Hanebné a úplne v rozpore s princípmi hier, tvrdia Ukrajinci. Nesúhlasí ani Česko

Ukrajinskí športovci na ZOH 2026.
Ukrajinskí športovci na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. feb 2026 o 09:37
ShareTweet6

Ukrajinská výprava sa nezúčastní na slávnostnom otvorení paralympijských hier v Miláne v piatok 6. marca.

Ukrajinská výprava sa nezúčastní na slávnostnom otvorení paralympijských hier v Miláne v piatok 6. marca. Ceremoniál sa rozhodla bojkotovať kvôli tomu, že ruskí a bieloruskí športovci môžu na hrách štartovať pod svojou vlajkou a v prípade víťazstva im môže hrať štátna hymna.

Národný paralympijský výbor vo vyhlásení tiež vyzval organizátorov, aby sa na otvorení hier neobjavila ukrajinská vlajka.

Na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude šesť ruských a štyria bieloruskí športovci, ktorí tento týždeň dostali divoké karty.

Keďže Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) na valnom zhromaždení vlani v septembri zrušil suspendáciu oboch krajín, zavedenú po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, môžu ruskí športovci v Taliansku súťažiť pod štátnou vlajkou.

Predstavitelia napadnutej krajiny to označili za škandalózne. Zástupcovia Ukrajinského paralympijského výboru vo vyhlásení uviedli, že rozhodnutie IPC je hanebné a úplne v rozpore s princípmi hier. S účasťou Rusov a Bielorusov na paralympiáde nesúhlasí ani Český paralympijský výbor.

Medzinárodný paralympijský výbor začiatkom týždňa v reakcii na kritiku uviedol, že je demokratickou organizáciou a že zrušenie suspendácie Ruska a Bieloruska odhlasovali členské krajiny IPC.

"Valného zhromaždenia sa zúčastnilo takmer 180 z 211 členov, ktorí o tejto záležitosti hlasovali. Musíme rešpektovať rozhodnutia našich členov, ktorí pochádzajú z celého sveta. "

Rusi získali účastnícke miesta v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach a snowboardingu, teda súťažiach organizovaných Medzinárodnou lyžiarskou federáciou. FIS im síce účasť vo svojich súťažiach zakázala, ale Športový arbitrážny súd (CAS) v decembri vyhovel ich odvolaniu.

Na zimných olympijských hrách v Taliansku sú teraz Rusi a Bielorusi iba ako neutrálni športovci. Paralympiáda sa uskutoční od 6. do 15. marca.

Paralympijské

Ukrajinskí športovci na ZOH 2026.
Ukrajinskí športovci na ZOH 2026.
Hanebné a úplne v rozpore s princípmi hier, tvrdia Ukrajinci. Nesúhlasí ani Česko
dnes 09:37|6
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Hanebné a úplne v rozpore s princípmi hier, tvrdia Ukrajinci. Nesúhlasí ani Česko