Slovenka si pripísala víťazstvo v zjazde. Preteky vníma ako kvalitnú prípravu pred paralympiádou

Alexandra Rexová.
Alexandra Rexová. (Autor: Facebook Slovenský paralympijský výbor)
TASR|4. feb 2026 o 16:35
ShareTweet0

Jej jediná súperka Rakúšanka Veronika Aignerová preteky nedokončila.

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová zvíťazila v zjazde Svetového pohára vo francúzskom stredisku Tignes v kategórii zrakovo znevýhodnených.

Jej jediná súperka Rakúšanka Veronika Aignerová preteky nedokončila, čo znamenalo triumf slovenskej reprezentantky.

Rexová absolvovala pred súťažou v Tignes aj dva merané tréningy. „Každý štart v rýchlostných disciplínach vnímam zároveň ako kvalitnú prípravu pred zimnými paralympijskými hrami v Cortine d'Ampezzo.

Príležitostí na tréning ´speedových´ disciplín totiž nie je veľa. O to väčšiu radosť máme z dnešného výsledku,“ uviedla 20-ročná Slovenka v tlačovej správe.

Paralympijské

Alexandra Rexová.
Alexandra Rexová.
Slovenka si pripísala víťazstvo v zjazde. Preteky vníma ako kvalitnú prípravu pred paralympiádou
dnes 16:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Slovenka si pripísala víťazstvo v zjazde. Preteky vníma ako kvalitnú prípravu pred paralympiádou