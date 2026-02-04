Slovenka si pripísala víťazstvo v zjazde. Preteky vníma ako kvalitnú prípravu pred paralympiádou

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová zvíťazila v zjazde Svetového pohára vo francúzskom stredisku Tignes v kategórii zrakovo znevýhodnených.
Jej jediná súperka Rakúšanka Veronika Aignerová preteky nedokončila, čo znamenalo triumf slovenskej reprezentantky.
Rexová absolvovala pred súťažou v Tignes aj dva merané tréningy. „Každý štart v rýchlostných disciplínach vnímam zároveň ako kvalitnú prípravu pred zimnými paralympijskými hrami v Cortine d'Ampezzo.
Príležitostí na tréning ´speedových´ disciplín totiž nie je veľa. O to väčšiu radosť máme z dnešného výsledku,“ uviedla 20-ročná Slovenka v tlačovej správe.