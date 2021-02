Vykríkla od bolesti, sotva chodila. Najstaršia tenistka sa nevzdala

"Nikdy nepochopím, ako Venus tento zápas dokončila, ale ukázala neuveriteľnú bojovnosť," pridali sa na twitteri tvorcovia podcastu The Tennis Podcast.

"Neviem, či som niekedy niečo podobné videl, no ona sa skutočne pokúsi pokračovať," hodnotil na twitteri portugalský tenisový novinár José Morgado.

MELBOURNE. Od bolesti sotva chodila po kurte, snažila sa nerozplakať. Väčšina jej súperiek by zápas dávno vzdala. Venus Williamsová však bojovala ďalej a napriek obrovským zdravotným problémom duel dohrala.

Bývalá svetová jednotka Venus Williamsová prehrala na Australian Open v druhom kole s Taliankou Sarou Erraniovou 1:6, 0:6.

Vyzeralo to, že do druhého setu ani nenastúpi. Za stavu 1:5 si pri nábehu na sieť nešťastne podvrtla pravý členok. Vykríkla od bolesti. Okamžite ju ošetrovali.

Už na zápas pritom nastúpila so zatejpovaným ľavým kolenom.

Veľká bojovníčka, vraví Serena

Po ošetrení sa jej medzi výmenami podlamovali kolená. No zostávala na kurte. Venus je povestná tým, že zápasy nikdy neskrečuje. Súboj na grandslame vzdala iba raz. V roku 2011 odstúpila zo zápasu tretieho kola na Australian Open.

"Som rada, že som vyhrala, hoci nie som šťastná, že práve takýmto spôsobom. Je mi to veľmi ľúto. Ale ono to nikdy nie je jednoduché hrať proti niekomu zranenému. Ťažko sa to odhaduje, raz triafa údery plnou silou, inokedy prekvapujúco slabo," hodnotila po zápase Sara Erraniová.