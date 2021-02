Koniec troch grandslamových víťaziek, Halepová predviedla skvelý obrat

Aj to sa podpísalo na tom, že 71. hráčka rebríčka WTA Su-Wei Hsieh dosiahla siedme víťazstvo nad hráčkou z Top 10 na major podujatí z deviatich zápasov.

Andreescuová pre zranenie kolena nenastúpila na žiaden zápas v roku 2020 a do súťažného diania sa v Austrálii vrátila po 15 mesiacoch.

Prehra ako súčasť učenia sa

"Bolo to trochu zvláštne. Obyčajne bývam oveľa viac nadšená, keď nastúpim proti nasadenej hráčke, pretože viem, že súperka je lepšia a musím nechať na kurte všetko," povedala Su-Wei Hsieh podľa oficiálnej stránky Australian Open uvedomujúc si, že Kanaďanka proti nej nenastúpila v najlepšej forme.

Kanaďanka odohrala prvý súťažný duel od zranenia v októbri 2019 až v 1. kole v Melbourne, keď v troch setoch vyradila Rumunku Mihaelu Buzarnescuovú. Z vyradenia si preto ťažkú hlavu nerobila.

"Beriem to ako súčasť procesu učenia sa, na ďalšom turnaji budem silnejšia. Momentálne sa iba pomaly vraciam do hry a je dobré vedieť, že stále v sebe mám bojovnosť," povedala šampiónka US Open z roku 2019.