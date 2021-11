Kincla prirovnal k hyene. Vémola: Okrem titulovej prehry v KSW nič nedokázal

„On vždy čaká a čaká. Keď som mal titul v Oktagone ja, tak bol úplne ticho. On sa myslím nikdy nestal šampiónom žiadnej organizácie, zatiaľ čo ja siedmych. A teraz, keď je cesta k titulu jednoduchšia, tak vyliezol. Vždy čaká ako hyena, čo si pre seba zoberie to, čo pre ňu ostane.

Hovoril som, že sú aj iní chlapci, ktorí by si to zaslúžili. A ak nie, tak je to chyba. Kincl neurobil vôbec nič, okrem toho, že prehral titulový súboj v KSW, a zápas o pás má hneď. Veľa šťastia. Niekto si vie počkať na správny moment, a to presne Kincl urobil,“ zveril sa pre isport.cz bývalý šampión Oktagonu do 84 kilogramov.

Vémolovi sa nepozdáva, že titulová šanca v domácej organizácii prichádza hneď v Kinclovom debutovom zápase pod jej farbami.