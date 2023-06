V zápase s Keitom si zlomil kľúčnu kosť. Tichota informuje o svojom zdravotnom stave

Jakub Tichota síce koncom apríla v súboji o dočasný titul perovej váhy Oktagonu prehral, no ukázal veľkú bojovnosť.

"Chcel by som všetkým poďakovať za podporu, ktorú som dostal po zápase a chcel by som vás aj informovať o mojom zdravotnom stave.

Teraz má pre fanúšikov dobré správy a v klietke by sme ho dokonca mohli vidieť ešte tento rok.

Našťastie, operácia ani nebola potrebná a všetko sa lieči tak, ako má, že to zrastá. Ešte to teda nie je úplne super, takže si ešte chvíľu počkám, kým skočím do plného tréningu.

Dúfam však, že to bude čoskoro, a potom sa uvidíme v nejakom zápase," uviedol Tichota na sociálnych sieťach.

Český bojovník, ktorý dnes oslavuje 24. narodeniny, tak pokračuje v rekonvalescencií. Vďaka tomu, že nemusel ísť pod skalpel, má skoršie vyhliadky na návrat.