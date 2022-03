V UFC je najlepším, teraz vyzýva šampióna v boxe. Musí sa to udiať, tvrdí

Nutnou podmienkou súboja je povolenie jeho zamestnávateľa. Rodák z Lagosu by bol rád, ak by sa hlavný zástupca UFC Dana White podieľal na organizácii duelu, hoci rozhovory o tom ešte neprebehli.

„Som bojovník, nikdy v zápasoch necúvam, rovnako ako Canelo. Nebudem tam stáť a snažiť sa silou mocou vyhnúť úderom. Ani jeho štýl nie je defenzívny. Dvaja najlepší bojovníci v najlepších rokoch.

Bol by to nezabudnuteľný večer pre všetkých zúčastnených. Povedal som to už skor, vravím to aj teraz - porazím ho,“ uviedol.

Usman má na profesionálnom okruhu MMA bilanciu dvadsiatich výhier, pričom utrpel len jedinú porážku.