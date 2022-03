V postoji by som dokázal poraziť absolútne každého, tvrdí Leo Brichta

Bolo o nás výborne postarané, čo som snáď ešte ani nezažil. Ďakujem RFA za to, čo urobili. Tréneri, bojovníci a všetci okolo sú nadšení z toho, ako to prebiehalo.

Ako by ste zhodnotili organizáciu po vašej prvej skúsenosti s novým zamestnávateľom?

Hlavný zápas podujatia RFA Warm Up priniesol jednoznačný priebeh. Talentovaný LEO BRICHTA dokázal uškrtiť súpera Tamirlana Dadaeva technikou arm triangel už v úvodnom kole.

Príprava bola tvrdá ako vždy. Pripravujem sa stále na 110 percent, aby som to zvládol, aj keby šiel súper proti mne s nožom v ruke. Čiže trénujem všetko a trénujem obranu na všetko. Som akurát naštvaný, že som nepredal to, čo som natrénoval.

To isté som zažil pred súbojom s Lapilusom. Myslím si, že okrem mňa by snáď nikto z Česka a Slovenska Lapilusa neporazil. Čiže toto ani nemá cenu riešiť.

Mal 6 týždňov na prípravu a mal na konte viac zápasov ako ja, čiže sú to iba ‘kecy‘, že to nie je súper pre mňa, hento a tamto.

Niektoré hlasy vraveli, že súper nebol adekvátny vašim schopnostiam. Ako to vnímate?

Za pozápasový rozhovor sa ospravedlňujem. Cítil som sa veľmi dobre, ale súper sa so mnou nechcel pobiť. Skúšal kraviny, ktoré ma nemohli ohroziť, nemohol ma s nimi trafiť.

Čiže môžeme to chápať tak, že celý spor je už za vami?

Povedali ste to za mňa, tá druhá polovica vety je správne.

Všetci sme mali rovnaké podmienky a ja sa rovnako nemôžem vyhovárať, že som mal viac času, keď tento event oznámili iba v januári. A to sa ešte nevedelo, kto tu vôbec bude zápasiť.

Je veľmi ťažko povedať, kto je najlepší. V tomto športe môže poraziť každý každého. Rebríčky by som vôbec neriešil.

Po posledných zápasoch, ktoré ste dokázali ukončiť všetky pred limitom, sa o vás začína hovoriť ako o najlepšej československej ľahkej váhe. Vnímate to tak?

S trénerom, bratom sme si to pozerali ešte v Brne a vedel som presne, na akej čiastke som mal končiť. Tá čiastka padla tým posledným zápasom, ktorý som mal. Čiže toto by som už vôbec neriešil a nevracal sa k tomu.

Ja sa vnímam, že v postoji by som dokázal poraziť absolútne každého, tam by som si veril snáď aj na velter. Ale je to MMA a stať sa môže všetko. Rebríček podľa mňa nerozhoduje o tom, kto je ako dobrý.

Počas podujatia mi zápasník ruskej ligy ACA Vitězslav Rajnoch povedal, že by si s vami vedel predstaviť súboj. Pri momentálnej situácii na východe je pravdepodobné, že Rajnoch dostane ponuku od RFA. Prikývli by ste na tento súboj?

Kľudne by som si s ním dal zápas, je mi to jedno, vôbec to neriešim.

Viem, kto to je, trénuje v Ostrave. Bol tu jedným z rozhodcov, kontroloval tuším aj váhu. Ja ale musím poraziť každého, koho proti mne postavia.

Vás čaká ďalší súboj pod hlavičkou RFA už v máji. Poznáte už aj meno vášho súpera?

Súpera na májový event už mám. Mal som s ním ísť už teraz, ale kvôli covidu sa náš súboj posunul. Meno ešte neprezradím, to nechám na RFA, ale napoviem, že je to kvalitný zápasník, ktorého sme už na našej scéne videli bojovať.