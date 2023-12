Nórsko bolo favoritovi zdatným súperom, prvý gól inkasovalo až po polhodine hry

MS v hokeji U20 2024

Do druhej sirény ešte zvýšili náskok zásluhou dvoch gólov Gavina Brindleyho.

GÖTEBORG. Hokejisti USA potvrdili pozíciu favorita, keď vo svojom úvodnom zápase na MS v hokeji do 20 rokov 2024 zdolali v "slovenskej" B-skupine Nórsko 4:1.

Nóri sa vrátili do zápasu presným zásahom Pettera Vesterheima v oslabení, no pokračujúcu presilovku USA krátko na to využil Isaac Howard - 4:1.