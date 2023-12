Norsko se vrací do elitní divize mistroství světa do 20 let po dlouhých deseti letech, mezitím většinu času strávilo v divizi 1A, na jeden ročník ale dokonce spadlo až do divize 1B, kde se utkalo třeba s Itálií nebo Polskem. Nyní je ale zaslouženě zpátky, protože loni porazilo všechny své soupeře včetně silného Kazachstánu a mladí hráči z Norska se zase budou měřit s těmi nejlepšími. Hned na začátek turnaje je však čeká neskutečně těžká zkouška proti Američanům. Samozřejmě není vyloučeno možné překvapení, ale pokud Norové dnes získají body, bude to čirý zázrak.