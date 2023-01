ONLINE: USA - Nemecko vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Tretím štvrťfinálovým stretnutím bude súboj medzi USA a Nemeckom.



USA dokázalo potvrdiť kvalitu a napokon vyhralo našu základnú skupinu. Zverenci trénera Pecknold začali turnaj výhrou nad Lotyšskom 5:2, no následne padli proti Slovensku 3:6. Zvyšok základnej skupiny však dominovali a porazili najprv Švajčiarsko 5:1 a v súboji o prvenstvo aj Fínov 6:2.



Nemecko sústredilo všetku svoju pozornosť na duel s Rakúskom. Zverenci trénera Abstreitera sa proti najslabšiemu tímu skupiny natrápili, ale vyhrali 4:2. Boli to však jediné body v základnej skupine. Postupne prišli prehry so Švédskom (0:1), Kanadou (2:11) a Českom (1:8). Aj v tomto zápase budú veľkým outsiderom.