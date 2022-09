MS v hokeji žien 2022: Češky zabojujú o bronz, v semifinále dostali debakel

Branky a nahrávky: 2. Hymlárová (Horálková, Pejzlová), 3. Pejšová (Lásková), 30. Radová (Horálková, Trnková), 34. Šapovalivová (Mrázová, Pejšová), 45. Mlýnková (Přibylová), 48. Šapovalivová, 58. Přibylová (Sarnovská) – 36. Huszaková (Jokai-Szilagyiová)Češky měly velmi dobrý rozjezd. V utkání s Maďarskem nedaly soupeřkám sebemenší šanci, a zcela jednoznačně zvítězily. K vysokému vítězství přispěla i teprve šestnáctiletá, a to hned dvěma brankami. Obzvláště její druhá trefa byla výstavní – z levého kruhu vymetla přesně pravý horní roh maďarské brankářky.Branky a nahrávky: 18. Mrázová (Lásková, Mlýnková), 36. Mlýnková (Mrázová), 41. Pejšová (Lásková), 56. Pejzlová (Horálková, Křízová), 59. Pejšová (Mlýnková) – 13. WeisováJediný duel, ve kterém si Klára Peslarová vybrala slabší chvilku, když jí za záda prošlo zdánlivě jednoduché nahození Weisové od modré čáry. Samotnou brankářku a ani její spoluhráčky však tento nešťastný moment nepoložil. Naopak, Peslarová byla celý zbytek zápasu jistá, a české hokejistky nepříznivý stav otočily. Celkový výsledek 5:1 hovoří za vše.Branky a nahrávky: 13. Šapovalivová (Pejšová, Mrázová), 17. Mlýnková (Mrázová, Lásková), 29. Mills, 32. Neubauerová (Mills, Lásková), 40. Sarnovská (Mrázová, Tejralová), 42. Hymlárová (Křízová, Tejralová)Stejně jako v úvodním duelu, i tentokráte Adéla Šapovalivová předvedla ukázkovou "bombu k tyči", a to dokonce ze stejného místa. K ní se přidalo ještě dalších pět střelkyň, a tak Němky odcházely s tenisovým "kanárem". Čisté konto si rozdělilyspolečně s. Brankářská dvojka se dostala mezi tři tyče na posledních dvacet minut a předvedla jistý výkon.Branky a nahrávky: 30. Přibylová (Neubauerová, Horálková), 50. Mlýnková (Pátková, Pejšová), 53. Hymlárová (Křízová)Na závěr základní skupiny čekal na svěřenkyně Carly MacLeodové výběr Tre Kronor. Jednalo se o první opravdu ostrý test před startem play-off. A Češky jej zvládly na výbornou. Polovinu zápasu se hrálo bez branek, pak ovšem z mezikruží přesně zamířila. Její gól se nakonec ukázal jako vítězný, jelikož Švédky se prosadit nedokázaly. Národní tým pak skóroval ještě dvakrát, konkrétně se prosadila Natálie Mlýnková a Klára Hymlárová. České hokejistky tak zakončily skupinu s plným počtem 12 bodů a skóre 21:2-Branky a nahrávky: 37. Pejšová (Mills), 61. Tejralová – 49. Tulusová (Holopainenová, Rantalaová)Vzhledem k výhodnému postavení se české hokejistky vyhnuly ve čtvrtfinále zámořským gigantům. Čekalo je ovšem Finsko, proti kterému měly dosud negativní bilanci. Ze třinácti vzájemných zápasů odešly hned jedenáctkrát s nepořízenou. První zářijový den ale ukázal, že nic není nemožné. I zde se hrálo dlouho bez branek. Kouzlo brankářek zlomila až tři minuty před koncem druhé dvacetiminutovky. Finky ovšem nehodily fintu do žita, a ve třetí třetině zásluhou Tulsové vyrovnaly. Do konce základní hrací doby tak platil stav 1:1 a šlo se do prodloužení. To však trvalo pouhých 40 vteřin. V tu dobu totiž chybnou přihrávku Hiirikoskiové potrestala střelou na bližší tyč. Brankářka se mohla červenat, české hokejistky slavit. Právě se jim povedlo poprvé v historii postoupit do semifinále. Finky naopak po dvaceti letech budou v bojích o medaile chybět. Euforie byla veliká, a naprosto zasloužená.