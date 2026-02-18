Zvýšenie tímov na MS môže mať negatívny dopad. Hoeness sa obáva o zdravie hráčov

Čestný prezident Bayernu Mníchov Uli Hoeness vyjadril obavy o zdravie futbalistov, ktorí sa zúčastnia na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. Svetového šampióna z roku 1974 trápi rozšírený formát turnaja.
Na MS bude štartovať 48 tímov, teda o 16 viac ako tradičných 32.
„Myslím si, že maximum 32 účastníkov je primerané. Verím, že kvalita zápasov sa čoraz viac znižuje a riziko zranení neustále rastie. Všetky kluby si to už všímajú,“ uviedol Hoeness v rozhovore pre nemecký denník Bild.
Na domácom svetovom šampionáte v roku 1974, kde Hoeness s Nemeckom získal majstrovský titul, sa zúčastnilo iba 16 mužstiev, pripomenula agentúra DPA.