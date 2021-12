UFC 269: Neuveriteľná noc outsiderov. Pena uštvala šampiónku, Oliveira obhájil

Bláznivá noc vo Vegas

Stalo sa to, čo nikto nečakal. Dlhoročná šampiónka divízie do 61,2 kilogramov Amanda Nunes padla. Šok je o to väčší, že ju porazila Julianna Pena, bojovníčka, ktorá bola podľa stávkových kancelárií na celom turnaji najväčšou outsiderkou.

Zatial čo do spoločného súboja porážala Nunes tie najlepšie bojovníčky, Pena sa v posledných štyroch rokoch ukázala v oktagone dohromady trikrát, z toho dvakrát víťazne.

Venezuelská bojovníčka neporazila ani náznakom podobne kvalitné súperky ako šampiónka, avšak z dôvodu, že už ďalšie bojovníčky s Nunes zápasili, prišiel rad aj na Penu.