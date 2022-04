ONLINE: Spartak Trnava - Slovan Bratislava (Fortuna liga, dnes)

V nedeľu 3. apríla o 17:00 čaká na Spartak najväčšie slovenské derby, do Trnavy príde bratislavský Slovan. V hľadisku nebudú môcť byť z rozhodnutia zväzu hosťujúci fanúšikovia.



Spartak je pred zápasom po sobotných zápasoch tohto kola na treťom mieste, dva body za Ružomberkom. Má však zápas k dobru.



V derby bude chcieť Spartak zaknihovať prvú výhru po zimnej prestávke, do kádra sa vracajú po zranení Škrtel, Mikovič aj Kóša. Otázny je štart Bukatu a Vlaska, určite nebude hrať dlhodobo zranený Boateng. Pre karty bude stáť Savvidis.



Belasí majú na čele ligy jedenásť bodový náskok pred Ružomberkom, v súťaži strelili už 61 gólov, čo je najviac zo všetkých.



Štart v derby je otázny pre Kankavu, fit nie je podľa vyjadrení asistenta trénera Borisa Kitku pre klubový web ani Dávid Holman.



„Z nášho pohľadu to nie je úplne optimálne, že sa hrá hneď po pauze, pretože reprezentanti sa vrátili vo štvrtok. Nemali sme takú prípravu na derby, akú mal možno súper. Ale v podstate takto fungujeme od začiatku ročníka, nie je to nič nové. Posledné dni sme museli využiť maximálne na to, aby sme sa dobre pripravili,“ povedal Kitka pre klubový web.



V tejto sezóne ide o tretí vzájomný zápas, prvý sa v Trnave nedohral pre konflikt fanúšikov na ploche a Slovan vyhral kontumačne 3:0, druhý duel sa skončil bez gólov na Tehelnom poli.



Zápas rozhoduje ako hlavný arbiter Filip Glova, na čiarach mu budú asistovať Daniel Poláček a Peter Bednár. K dispozícii bude VAR, jeho obsluhu budú mať na starosti Michal Očenáš a Branislav Hancko.